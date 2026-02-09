Apple 2026 | iPhone 17e iPad potenziati e laptop economici all’orizzonte Focus su AI e nuovi chip

Apple annuncia grandi novità per il 2026. La casa di Cupertino prepara iPhone 17e, tablet e laptop più potenti e più accessibili. La strategia si concentra su intelligenza artificiale e chip all’avanguardia. Le prime anticipazioni parlano di dispositivi che puntano a combinare prestazioni elevate con prezzi più competitivi, per conquistare un pubblico più ampio e rafforzare la presenza nel mercato tecnologico.

Ecco l’articolo, strutturato secondo le tue precise indicazioni e rispettando scrupolosamente le regole fornite. Apple si prepara a un 2026 ricco di novità, con un rinnovato sull’intelligenza artificiale e un’attenzione particolare al mercato dei dispositivi di fascia media. L’azienda di Cupertino, guidata da Tim Cook, intende lanciare un nuovo iPhone, l’iPhone 17e, aggiornamenti per iPad e MacBook, e persino un modello entry-level per competere nel segmento dei laptop economici, mentre celebra il suo cinquantesimo anniversario. L’informazione chiave arriva da Mark Gurman di Bloomberg, figura considerata estremamente affidabile nel panorama tecnologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’iPhone 17E, in arrivo nel 2026, rappresenta un nuovo approccio all’offerta entry-level di Apple, integrando funzionalità come Dynamic Island e MagSafe.

iPhone 17e e non solo: Gurman svela le carte di Apple per il 2026L'azienda di Cupertino si appresta a inaugurare il 2026 con una vasta gamma di aggiornamenti hardware, inclusi iPhone 17e e nuovi Mac. Tim Cook ha delineato di recente, inoltre, le priorità aziendali ... hwupgrade.it

iPhone 17e imminente, Apple aggiorna processore e connettività ma il prezzo non aumenteràSecondo Bloomberg, iPhone 17e arriverà nelle prossime settimane con A19, MagSafe e nuovi chip wireless Apple. Il listino non cambierà. Il rinnovamento coinvolgerà anche iPad con A18 e MacBook Pro, Air ... dday.it

