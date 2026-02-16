Gerry Cardinale, proprietario del Milan e managing partner di RedBird, si è recato di nuovo a Milanello per incontrare la squadra. La visita avviene a circa un mese dalla precedente e include un colloquio con l’allenatore Allegri. Durante l’incontro, il proprietario ha scherzato con il portiere Maignan, creando un momento di relax tra i giocatori.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, a meno di un mese di distanza dall'ultima visita (21 gennaio), a Milanello si sia rivisto Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan. Ad attenderlo a Milanello c'era la dirigenza del club rossonero al gran completo. Dal CEO Giorgio Furlani al direttore sportivo Igli Tare, passando per il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic e per il CEO International di RedBird, Massimo Calvelli. Cardinale, ha raccontato la 'rosea', ha raggiunto la squadra rossonera in palestra. Lì ha parlato all'intero gruppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la visita di Cardinale a Milanello: il colloquio con Allegri e il siparietto con Maignan

Gerry Cardinale, presidente di RedBird e proprietario del Milan, si è recato oggi a Milanello a causa di alcune questioni legate alla squadra.

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, è tornato a Milano e si è recato a Milanello.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.