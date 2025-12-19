Attiva l’app ufficiale del comune di Trepuzzi

Scopri la nuova app ufficiale del Comune di Trepuzzi, uno strumento semplice e immediato per rimanere aggiornato su servizi, news e comunicazioni istituzionali. Facile da scaricare e gratuita, permette di avere sempre a portata di mano tutte le informazioni utili per vivere al meglio la comunità. Un passo avanti verso una città più digitale e connessa, pensato per semplificare la tua quotidianità.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.