Konami ha annunciato ufficialmente l’arrivo di eFootball Kick-Off! per Nintendo Switch 2. Il nuovo capitolo della serie, che si affaccia ormai da anni sugli schermi di tanti appassionati, sarà disponibile nell’estate del 2026. La casa giapponese conferma così l’impegno di portare il calcio virtuale anche sulla nuova console, promettendo miglioramenti e novità che attireranno i fan della saga.

Konami Digital Entertainment annuncia eFootball Kick-Off!, nuovo capitolo della longeva serie eFootball, in uscita nell’ estate 2026 in esclusiva per Nintendo Switch 2. Rinato dalla leggendaria serie PES, eFootball Kick-Off! segna il primo approdo della serie eFootball su una console Nintendo, offrendo un’esperienza calcistica accessibile e adrenalinica, pensata per giocare sempre e ovunque, da soli o con gli amici, offline o online. Celebrando oltre 30 anni di football gaming, eFootball Kick-Off! riunisce squadre nazionali e club da tutto il mondo, con i migliori giocatori e iconiche leggende. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Konami ha annunciato eFootball Kick-Off! per Nintendo Switch 2

Approfondimenti su Konami Digital Entertainment

Durante il Nintendo Direct dedicato ai partner, Nintendo ha annunciato una nuova versione di Hollow Knight per Nintendo Switch: la Switch 2 Edition.

Nintendo ha diffuso un trailer che mette in evidenza le capacità migliorate di alcuni giochi Nintendo Switch sulla nuova console, Nintendo Switch 2.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Konami Digital Entertainment

Argomenti discussi: eFootball Kick-Off! è stato annunciato per Nintendo Switch 2; eFootball Kick-Off! annunciato in esclusiva per Switch 2; Konami porta eFootball Kick-Off! su Nintendo Switch 2; Square Enix ha presentato nuovi titoli e trailer nel corso dell’ultimo Nintendo Direct.

eFootball Kick-Off! è stato annunciato per Nintendo Switch 2In occasione del Nintendo Direct odierno, è stato annunciato eFootball Kick-Off!, ossia quella che pare essere una versione specifica per Nintendo Switch 2 del simulare calcistico di Konami, erede del ... msn.com

KONAMI annuncia eFootball Kick-Off per Nintendo Switch 2Konami Digital Entertainment ha annunciato ufficialmente eFootball Kick-Off!, nuovo capitolo della serie calcistica eFootball, in uscita nell’estate 2026 in esclusiva su Nintendo Switch 2. techgaming.it

We have kick-off in #Atalanta vs. #Juventus ! Join us for the Coppa Italia quarter-final LIVEBLOG #AtalantaJuve #CoppaItalia #AtalantaJuventus #CoppaItaliaFrecciarossa #Calcio x.com

A Cagliari il Kick Off Metting di REMAX Italia e 24MAX ha raccontato un mercato fatto di conoscenza del territorio, tempi giusti e relazioni costruite con cura. In un contesto come quello sardo, il real estate richiede competenze specifiche e premia chi sa tras facebook