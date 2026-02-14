Konami torna agli JRPG con Rev Noir | mistero amnesia e una PS5 esclusiva per sventare il Lightfall

Konami riprende il suo impegno nei giochi di ruolo giapponesi annunciando “Rev. Noir” durante l’ultimo State of Play, suscitando sorpresa tra gli appassionati. La casa giapponese ha scelto di lanciare questa avventura esclusivamente su PlayStation 5, creando aspettative tra chi desidera nuove esperienze di gioco. Il titolo si concentra su un protagonista che soffre di amnesia e si imbatte in un mistero avvolto nel buio, con elementi di suspense e suspense. Tra le novità, spicca la strategia di Konami di limitare l’accesso alla console di nuova generazione, puntando a un pubblico di app

Konami Ritorna nel Mondo JRPG con "Rev. Noir": Un Nuovo Mistero per PlayStation 5. Konami ha sorpreso i fan durante l'ultimo State of Play annunciando "Rev. Noir", un nuovo JRPG in esclusiva per PlayStation 5. Il titolo, svelato il 13 febbraio 2026, promette un'avventura ricca di mistero e elementi soprannaturali, affidata alla visione creativa di Nobuki Kadoi, noto per il suo lavoro in Square Enix. L'annuncio segna un ritorno significativo per Konami nel genere dei giochi di ruolo giapponesi, dopo un periodo di focalizzazione su altri mercati. Un Colosso Ritrova la Sua Strada. L'annuncio di "Rev.