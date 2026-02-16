Android 17 beta 1 ripristina il design della barra di ricerca pixel preferita dai fan
Android 17 beta 1 torna a ripristinare la barra di ricerca del Pixel, una funzione molto apprezzata dagli utenti. La nuova versione è stata rilasciata dopo un breve ritardo e include alcune modifiche estetiche al launcher. Gli utenti già segnalano che il design ricorda molto quello delle versioni precedenti, con una maggiore semplicità e chiarezza. La beta permette di provare subito le novità prima del rilascio ufficiale.
le anticipazioni su android 17 mostrano una beta disponibile dopo un rinvio minimo, con piccole variazioni sul fronte visivo del pixel launcher. l'attenzione degli osservatori si concentra su una revisione della barra di ricerca e sulla coerenza della brand identity di google, oltre alle tempistiche di rilascio previste per il sistema operativo. pixel launcher: aggiornamento della barra di ricerca in android 17 beta 1. nella versione corrente del pixel launcher, la barra di ricerca è incorniciata da una cornice marcata. nella beta 1 di android 17, google ha introdotto una grafica leggermente più trasparente e priva di bordo.
Pixel launcher barra di ricerca si ridisegna in android 17 beta 1
Google ha aggiornato la barra di ricerca di Pixel Launcher in Android 17 Beta 1, perché ha deciso di riprendere un design più semplice dopo le lamentele degli utenti.
Android 17 beta 1 svela un segreto sorprendente sulla barra di ricerca del pixel launcher
Android 17 beta 1 rivela una novità sorprendente sulla barra di ricerca del Pixel Launcher, grazie a una scoperta fatta da un utente che ha analizzato il codice.
