pixel launcher barra di ricerca si ridisegna in android 17 beta 1

Google ha aggiornato la barra di ricerca di Pixel Launcher in Android 17 Beta 1, perché ha deciso di riprendere un design più semplice dopo le lamentele degli utenti. L’ultima versione ridisegna la barra, eliminando le novità troppo complesse e tornando a uno stile più familiare. Tra le modifiche, la barra appare più compatta e più facile da usare, con un aspetto più pulito rispetto alla versione precedente.

Questo aggiornamento riguarda Android 17 Beta 1 e propone modifiche mirate alla barra di ricerca del Pixel Launcher, offrendo un ritorno a un design noto anziché una soluzione completamente nuova. L’aggiornamento è ora disponibile al pubblico dopo un rinvio iniziale e conserva sostanzialmente l’identità visiva del sistema operativo, concentrandosi su dettagli estetici e sulle funzioni di ricerca. android 17 beta 1: cambiamenti chiave e contesto. Con questa prima versione beta, Google propone una barra di ricerca che richiama la grafica utilizzata dall’app Google nella versione Android 15. Si distinguono due implementazioni: una visibile su molti dispositivi Android e una versione dedicata ai Pixel, legata al Pixel Launcher. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

È arrivata una versione beta di Android 17 dedicata ai dispositivi Pixel.

