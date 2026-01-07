Sabato 10 gennaio alle ore 21, al teatro San Leonardo di Viterbo, si terrà un evento dedicato a Franco Battiato, intitolato “Perché sei un essere speciale”. L'iniziativa vuole rendere omaggio al celebre musicista e compositore, offrendo un momento di riflessione e ascolto della sua musica. L'appuntamento è aperto a tutti gli appassionati che desiderano ricordare e condividere l'eredità artistica di Battiato.

Sabato 10 gennaio, alle ore 21, al teatro San Leonardo di Viterbo è fissato l'appuntamento con l'omaggio a Franco Battiato dal titolo “Perché sei un essere speciale”.Il concerto prende ispirazione dalla produzione musicale del cantautore italiano, intrecciando suoni, parole e visioni. Il dialogo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Al San Leonardo di Viterbo l'omaggio a Franco Battiato

Leggi anche: Centro di gravità permanente, omaggio a Franco Battiato: lo spettacolo in scena al Teatro Al Massimo

Leggi anche: Nasce a Riposto "piazza Franco Battiato": l’omaggio della città al suo illustre concittadino

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“Perché sei un essere speciale”, al Teatro San Leonardo l’omaggio del Quartetto d’Arti a Franco Battiato; “Perchè sei un essere speciale”, omaggio a Franco Battiato al Teatro San Leonardo; Teatro San Leonardo: Perché sei un essere speciale; Il Coro Upter porta Christmas Pops al Teatro San Leonardo.

Le sorelle Daniela e Raffaella Sabatini e la loro "Accademia De Musica" rendono omaggio musicale a Papa Leone XIV - Prima esecuzione mondiale di composizioni di Daniela Sabatini ispirate e dedicate a Papa Leone XIV Le sorelle musiciste Daniela e Raffaella Sabatini con la loro "Accademia De Musica" sono state le ... ilmessaggero.it

A questo link: https://youtu.be/MKk7WVVESOE puoi seguire la messa del 4 gennaio 2026 nella seconda domenica di Natale dalla Parrocchia San Leonardo Murialdo Viterbo e registrata nella funzione prefestiva. - facebook.com facebook