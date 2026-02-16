Ancora razzie dei ladri Via oro soldi e cibo

I ladri sono tornati a colpire, portando via oro, soldi e cibo. Questa volta, hanno svaligiato una casa in via Camposagna, a Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi. Gli abitanti si sono svegliati trovando la loro abitazione a soqquadro e gli oggetti sparsi ovunque, mentre i malviventi sono fuggiti prima che arrivassero le forze dell’ordine.

Ancora razzie dei ladri. L'ultima casa svaligiata si trova in via Camposagna in quel di Terrarossa nel Comune di Licciana Nardi. E' li che, nella giornata di sabato appena trascorso – in assenza dei proprietari dell'appartamento – ignoti ladri, sono riusciti a penetrare, forzandone gli infissi, nell'abitazione presa di mira probabilmente dopo aver monitorato i movimenti dei padroni di casa. Una volta all'interno della villetta, i malviventi si sono letteralmente scatenati mettendo a soqquadro tutte le stanze: mobili, letti, cassetti tutti aperti e gettati a terra alla ricerca di contanti e preziosi, arraffando tutto quanto avesse un valore.