Quartiere nel mirino dei ladri | raffica di razzie nelle case anche in pieno giorno

Nel quartiere San Polo di Brescia si registrano frequenti tentativi di furto, con episodi che avvengono anche durante le ore diurne. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che denunciano una serie di rapine quasi quotidiane. Questo aumento delle attività illecite solleva interrogativi sulla sicurezza locale, spingendo le autorità e la comunità a cercare soluzioni per garantire maggiore protezione e tranquillità.

Allarme sicurezza a San Polo"Razzie quasi quotidiane". È il grido d’allarme che rimbalza sulle pagine social dedicate al quartiere San Polo, a Brescia. L'emergenza furti, nonostante l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, sembra non accennare a diminuire. Le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

