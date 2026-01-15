Quartiere nel mirino dei ladri | raffica di razzie nelle case anche in pieno giorno

Nel quartiere San Polo di Brescia si registrano frequenti tentativi di furto, con episodi che avvengono anche durante le ore diurne. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che denunciano una serie di rapine quasi quotidiane. Questo aumento delle attività illecite solleva interrogativi sulla sicurezza locale, spingendo le autorità e la comunità a cercare soluzioni per garantire maggiore protezione e tranquillità.

Furti a raffica, ladri acrobati in azione anche di giorno - MONTESILVANO Aumenta l’emergenza sicurezza in città con ladri “acrobati” che agiscono anche nelle ore diurne in pieno centro, tra videosorveglianze non funzionanti e forze dell’ordine non disponibili. ilmessaggero.it

Cassaforte tagliata, colpo da 30mila euro ad Ancona. Blitz a raffica, Torrette assediata dai ladri - ANCONA Una raffica di furti: almeno 6 le abitazioni saccheggiate nel giro di un paio di settimane. msn.com

SHOCK NEL QUARTIERE ZEN A PALERMO. Ritrovato un fantoccio con le sembianze di un frate a pochi passi da San Filippo Neri. Indagini in corso mentre il parroco, già nel mirino, invita alla calma e chiede risposte per il quartiere. facebook

