Raid dei ladri all’asilo rubati soldi e… merendine

Fucecchio, 28 novembre 2025 – Qualcuno, nella notte, è entrato nella “Casetta nel bosco“, la scuola dell’infanzia alle Vedute. Il soggetto, o i soggetti – da quanto abbiamo appreso – sarebbero entrati dal retro, forzando una porta. Una volta dentro, sono andati a caccia di qualcosa da rubare e – da quanto ricostruito – avrebbero trovato solo alcuni spiccioli, pochissimi, rovistando negli armadietti, e nulla più. A parte, sembra, sgranocchiare qualche merendina, seminando briciole. Tutto qui. “Ma il gesto è davvero brutto – commenta la sindaca Emma Donnini – perché, torno a dirlo, le scuole non si toccano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

