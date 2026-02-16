Ancora disagi dopo il maltempo | Ss113 chiusa a Piraino per una frana

La carreggiata verso Trapani resta interrotta dopo la rottura di una rete paramassi; squadre Anas e Forze dell’Ordine al lavoro per deviazioni e ripristini, mentre in Sicilia la viabilità resta sotto osservazione L’interruzione è stata causata dalla rottura di una rete paramassi che ha ceduto sotto la pressione del materiale franoso. Sul posto sono intervenute squadre di Anas e le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità e coordinare gli interventi di messa in sicurezza per consentire al più presto il ripristino della normale circolazione. Questa chiusura si inserisce in un quadro di criticità più ampio per la rete viaria siciliana dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi, con numerose strade statali monitorate per frane e dissesti provocati dalle piogge intense e dal vento forte.🔗 Leggi su Messinatoday.it

