Fivizzano, 29 gennaio 2026 – Un'improvvisa frana ha causato la chiusura temporanea della strada statale 63 "Del Valico del Cerreto" al chilometro 9,200, nella zona di Fivizzano, nel comune di Massa Carrara. L'incidente ha avuto luogo nella mattinata di oggi, 29 gennaio, creando non pochi disagi al traffico. Strada chiusa. La chiusura riguarda entrambe le direzioni di marcia, e il traffico viene deviato sulla Strada Provinciale 17 (SP 17). Le squadre Anas sono intervenute sul posto, insieme alle forze dell'ordine, per gestire la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti. Gli operatori sono al lavoro per rimuovere i detriti e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo in Toscana, una frana blocca la statale. Traffico deviato e disagi alla circolazione

Approfondimenti su Fivizzano Frana

A causa di una frana in località Pian del Mugnone a Fiesole, la strada Faentina è stata chiusa in entrambe le direzioni, causando disagi nel traffico tra Fiesole e Firenze.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fivizzano Frana

Argomenti discussi: Pioggia battente, alberi caduti e fiumi sorvegliati speciali. La diretta del maltempo in Toscana; Maltempo in Toscana: piogge intense, fiumi sorvegliati speciali e disagi alla viabilità; Maltempo: in Toscana codice giallo fino a mezzanotte; Meteo, arriva la pioggia: da venerdì maltempo in Toscana.

Pioggia battente, alberi caduti e fiumi sorvegliati speciali. La diretta del maltempo in ToscanaAllerta per tutta la giornata di oggi, 28 gennaio. Numerosi i corsi d’acqua che hanno hanno raggiunto il primo livello di guardia. Forte pioggia anche nei prossimi giorni ... lanazione.it

Ondata di maltempo: tanta pioggia e neve, ecco dove. Fiumi sorvegliati speciali in ToscanaEcco quelli che hanno raggiunto il primo livello di guardia. Codice giallo per tutta la giornata, 28 gennaio. Piogge anche nei prossimi giorni ... lanazione.it

Continua il maltempo in Toscana: la sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato l’allerta meteo - facebook.com facebook

Maltempo, Giani 'in Toscana precipitazione intense'. Ombrone Pistoiese, Brana e Tora al 2/o livello #ANSA x.com