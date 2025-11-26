È venuta giù la strada Maltempo e disagi frana crea una voragine | impossibile raggiungere il santuario

Il maltempo in Irpinia ha lasciato un segno pesante sulla viabilità che porta al Santuario di Montevergine. Una vasta frana si è staccata lungo la strada di montagna, provocando il cedimento di una parte della carreggiata e l’interruzione completa del collegamento. Due tornanti sono stati letteralmente cancellati dal fango e dai detriti, rendendo impossibile il transito dei veicoli e isolando uno dei luoghi simbolo della devozione mariana in Campania. L’evento si è verificato nel territorio comunale di Ospedaletto d’Alpinolo, lungo il versante del Monte Partenio, cuore verde dell’ Irpinia. L’area è caratterizzata proprio dalla presenza del Santuario di Montevergine, meta di pellegrinaggi e gite, collegato al fondovalle anche dalla funicolare di Mercogliano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

