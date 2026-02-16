Ancona settima vittoria di fila | 4-1 al Chieti e sfida al Teramo per il primato nel girone F di Serie D

L’Ancona ha conquistato la sua settima vittoria consecutiva battendo il Chieti 4-1, un risultato che le permette di avvicinarsi alla vetta del girone F di Serie D. La squadra ha mostrato una prestazione convincente, segnando quattro gol e rafforzando la sua corsa verso la finale di Coppa Italia. Domenica 15 febbraio 2026, i biancorossi hanno dominato la partita, portandosi a un passo dal Teramo, che occupa il primo posto in classifica. La sfida tra le due squadre si avvicina, promettendo un duello aperto per il primato.

Ancona, Poker e Rincorsa alla Finale: Pareggio in Vetta con il Teramo. L'Ancona 'Settebellezze' ha dominato il Chieti con un convincente 4-1 domenica 15 febbraio 2026, consolidando la sua posizione ai vertici del girone F di Serie D e alimentando le speranze di un accesso alla finale di Coppa Italia. La settima vittoria consecutiva nel girone di ritorno ha portato i biancorossi a pari punti con il Teramo, creando una vibrante sfida per il primato. La partita si è disputata in condizioni meteorologiche variabili presso lo stadio "Del Conero", con una temperatura di 9 gradi Celsius e un vento leggero da nord.