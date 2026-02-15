Carri e maschere musica tra stelle filanti e coriandoli | impazza la festa nel Gran Carnevale di Ancona - VIDEO

ANCONA – Maschere di tutti i tipi, i carri a sfilare tra coriandoli e stelle filanti accompagnati da musica ed entusiasmo. È il “Carnevalò” di Ancona a catalizzare l’interesse del capoluogo dorico in questa terza domenica di febbraio: tanti i cittadini scesi in strada per partecipare all'evento ma anche molti arrivati da fuori per assistere all’evento. C’è chi celebra il noto "Dia de los muertos" messicano, chi ha scelto i personaggi di Alice nel paese delle meraviglie, fino alle maschere più classiche come quella di Pulcinella, così come non è mancato chi nel suo travestimento ha voluto omaggiare i Giochi Olimpici invernali in corso di svolgimento in Italia.🔗 Leggi su Anconatoday.it

A Chieri si prepara una giornata diversa dal solito per San Valentino.

Il Carnevale di Venezia, noto per le sue tradizioni e il suo fascino, si svolgerà quest’anno senza l’uso di coriandoli e stelle filanti in plastica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carnevale in città: Bolzano si accende di colori e musica; Carri, maschere e musica per un Carnevale a misura di grandi e piccini; Carnevale, martedì 17 febbraio la sfilata di carri e maschere / Notizie / Novità / Homepage; Carri, musica e spettacoli: il Carnevale anima il territorio a Siena e provincia.

Carnevale ai Castelli Romani: carri e maschere pronti a partire a Velletri, Frascati, Genzano e PavonaSarà un pomeriggio all’insegna dei colori, della musica e dell’allegria quello di oggi, domenica 15 febbraio, ai Castelli Romani. Complice la bella ... castellinotizie.it

Tempo di maschere, carri e coriandoli: trova il tuo Carnevale tra Alto Milanese e VaresottoMaschere, carri allegorici, coriandoli e sfilate: il Carnevale torna ad animare l’Alto Milane con un calendario fitto di appuntamenti per grandi e piccoli. Dalle feste negli oratori alle parate nei ... legnanonews.com

TVA Sicilia. . Gran Ballo di Carnevale al teatro Bellini di Adrano. Assegnate le prime due crociere facebook

Pronti per il Gran Carnevale 2026 Manca davvero pochissimo! Da domani, venerdì 13, e fino a domenica 15 febbraio, vi aspettano il villaggio di Carnevale e la pentolaccia a Caricamento e il Carnevale nella via Aurea in via Garibaldi! visitgenoa.it/it/il-gra x.com