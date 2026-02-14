M' illumino di meno anche l' aeroporto di Palermo partecipa alla giornata sul risparmio energetico

L’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo si unisce a “M’illumino di meno” per sensibilizzare sul consumo di energia. La decisione è stata presa dopo che le luci dell’aerostazione sono state spente in alcune aree chiave, come segno di partecipazione alla giornata dedicata alla sostenibilità. La manifestazione, arrivata alla sua ventiduesima edizione, si svolge lunedì 16 febbraio e invita le persone a ridurre il consumo di energia nelle proprie case e nei luoghi pubblici.

Promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar su Rai Radio2 con Rai per la sostenibilità Esg, Gesap è impegnata in un vasto programma per la gestione delle riduzioni delle emissioni di CO2 in ambito aeroportuale Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, è impegnata in un vasto programma per la gestione delle riduzioni delle emissioni di CO2 in ambito aeroportuale. L’aeroporto di Palermo è già certificato al “livello 3+ Neutrality” del programma internazionale Airport carbon accreditation (Aca), promosso da Aci Europe. Dal punto di vista degli investimenti green, Gesap punta a rafforzare il suo impegno nella produzione di energia rinnovabile da impianti fotovoltaici.🔗 Leggi su Palermotoday.it “M’illumino di meno”: UniBg spegne le luci per la Giornata del risparmio energetico L’Università di Bergamo ha spento le luci lunedì 16 febbraio 2026 per partecipare a “M’illumino di meno”, la campagna che invita a ridurre il consumo di energia. “M’illumino di Meno”: il programma delle iniziative territoriali per la Giornata del risparmio energetico In vista del 16 febbraio, la Provincia di Ravenna si prepara a partecipare alla Giornata del risparmio energetico. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: M’illumino di meno. M’illumino di scienza - SNPA; M’illumino di meno 2026: la sostenibilità è la sfida del futuro; M’illumino di meno nel 2026 si illumina… di scienza; M’Illumino di Meno, il 16 febbraio si spengono le luci del Torrione. L'ateneo di Sassari partecipa a 'M'illumino di meno. M'illumino di Scienza'Lunedì 16 febbraio l'Università di Sassari celebra la XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili con M'illumino di meno. (ANSA) ... ansa.it M’Illumino di Meno 2026: Fasano e il programma delle iniziativeLa chiamata alla partecipazione lanciata dal Comune nelle scorse settimane, per il quarto anno consecutivo, nell’ambito di M’Illumino di Meno, la camp ... brundisium.net Il cane che illumina: simbolo domenicano nel chiostro del monastero di Santa Caterina D'Alessandria a Palermo. nel nostro commento la spiegazione facebook