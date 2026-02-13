Incontro pubblico sul referendum | noi faremo informazione per il cittadino

Brindisi si prepara a un incontro pubblico sul referendum per informare i cittadini. La locandina mostra una bilancia con due piatti uguali: da un lato, le ragioni a favore del “sì”, dall’altro, quelle del “no”. L’evento nasce dalla volontà di chiarire i punti essenziali della consultazione, offrendo spunti concreti e aiutando gli elettori a prendere una decisione consapevole. L’organizzazione promette di presentare fatti e argomentazioni in modo semplice e diretto, affinché tutti possano capire meglio le implicazioni della scelta.

BRINDISI - La locandina è già esplicativa: una bilancia regge due piatti: su uno, le ragioni del “sì”; sull'altro, quelle del “no”. Dopotutto il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo è sulla giustizia. E l'incontro pubblico che si terrà a Brindisi il 20 febbraio prossimo è improntato all'equilibrio. L'iniziativa è stata presentata nella mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi, nella “Biblioteca Monticelli” del tribunale. È promossa dall'Ordine degli Avvocati di Brindisi, dalla Camera Penale, dalla Camera Civile e dalla Camera Minorile di Brindisi, dai Comuni di Brindisi e di San Vito Dei Normanni.🔗 Leggi su Brindisireport.it

