Amici brutte notizie per Holden | il triste sfogo
Holden, nome d’arte di Joseph Carta, ha deciso di parlare di nuovo dopo settimane di silenzio che avevano lasciato i suoi fan preoccupati. La sua voce arriva in un momento difficile, quando ha condiviso sui social le difficoltà incontrate in famiglia, suscitando grande attenzione tra i seguaci.
Holden (il cui vero nome è Joseph Carta ) torna a parlare dopo un periodo di quiete che aveva insospettito i fan. Da mesi, infatti, il cantante sembrava lontano dal ritmo di uscite che ci si aspetta dopo un talent come Amici, e in tanti si chiedevano cosa stesse succedendo davvero dietro le quinte. Ora arriva una spiegazione diretta, affidata a parole precise e cariche di peso: non è una pausa scelta per mancanza di idee, ma un blocco che non dipende dalla sua volontà.
Lo sfogo di Holden, ex di Amici 24, nel giorno del compleanno: “È triste non essere libero di fare ciò che mi piace”
Holden, ex concorrente di Amici 24, ha condiviso un messaggio su Instagram nel suo compleanno per esprimere la sua frustrazione.
Holden: "Triste e frustrante non essere libero". Lo sfogo nel giorno del compleanno, il gesto di Laura Pausini
Holden, nome d'arte di Joseph Carta, ha espresso tristezza e frustrazione perché si sente imprigionato, proprio nel giorno del suo compleanno.
