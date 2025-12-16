Tamponamento sull’AutoPalio traffico in tilt

Un incidente ha causato un tamponamento sull’Autopalio, creando disagi nel traffico a Firenze. L’incidente, avvenuto il 16 dicembre 2025, ha coinvolto due furgoni e un’auto, e si è verificato poco prima dell’uscita per il Galluzzo e dell’ingresso a Impruneta, causando rallentamenti e code sulla Firenze-Siena.

Firenze, 16 dicembre 2025 – Incidente con più veicoli coinvolti sullAutopalio. E’ successo sulla Firenze-Siena poco prima dell'uscita per il Galluzzo e l'entrata dell'autostrada di Firenze Impruneta; coinvolti due furgoni e una macchina che si sono tamponati. Quattro le persone rimaste ferite e portate al pronto soccorso in codice giallo dalle ambulanze dell'Impruneta, del Galluzzo e di Badia a Ripoli. Dopo l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale è stata riaperta la corsia di marcia verso Firenze. IN AGGIORNAMENTO. Lanazione.it

