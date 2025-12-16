Tamponamento sull’AutoPalio traffico in tilt

Un incidente ha causato un tamponamento sull’Autopalio, creando disagi nel traffico a Firenze. L’incidente, avvenuto il 16 dicembre 2025, ha coinvolto due furgoni e un’auto, e si è verificato poco prima dell’uscita per il Galluzzo e dell’ingresso a Impruneta, causando rallentamenti e code sulla Firenze-Siena.

© Lanazione.it - Tamponamento sull’AutoPalio, traffico in tilt Firenze, 16 dicembre 2025 – Incidente con più veicoli coinvolti sull’Autopalio. E’ successo sulla Firenze-Siena poco prima dell'uscita per il Galluzzo e l'entrata dell'autostrada di Firenze Impruneta; coinvolti due furgoni e una macchina che si sono tamponati. Quattro le persone rimaste ferite e portate al pronto soccorso in codice giallo dalle ambulanze dell'Impruneta, del Galluzzo e di Badia a Ripoli. Dopo l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale è stata riaperta la corsia di marcia verso Firenze. IN AGGIORNAMENTO. Lanazione.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tamponamento sull’AutoPalio, traffico in tilt - Siena poco prima dell'uscita per il Galluzzo e l'entrata dell'autostrada di Firenze Impruneta; ... msn.com

Caccia al pirata, traffico in tilt. Provoca tamponamento a catena e fugge in auto - E’ caccia all’automobile pirata che ieri mattina, attorno alle 8, avrebbe causato un incidente stradale lungo la variante alla statale 16. ilrestodelcarlino.it

TAMPONAMENTO FRA 4 CAMION SULLA PONTINA ROMA. Oggi, 15 dicembre, alle 15 sulla Pontina a Castel di Decima, tamponamento fra 4 mezzi pesanti. Intervento del 118, della polstrada, del personale Anas e dei vigili del fuoco. Il traffico è stato bloccat - facebook.com facebook

Sestu, tamponamento sulla 131 finisce in lite: ferito un carabiniere x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.