' Ambra Sabatini a un metro del traguardo' arriva docufilm dell' atleta

Ambra Sabatini si avvicina al traguardo, e il suo percorso diventa protagonista di un nuovo docufilm. La giovane atleta romana ha affrontato numerose sfide, tra cui una grave caduta che le ha messo a rischio la carriera, ma ha trovato la forza di riprendersi e continuare a lottare. Il film racconta il suo esempio di tenacia e resilienza, mostrando momenti di difficoltà e successi raggiunti con impegno e passione.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Cadere, rialzarsi e ricominciare a vivere grazie allo sport, alla determinazione e alla volontà di non arrendersi mai. È la storia di Ambra Sabatini, atleta paralimpica, portabandiera dell'Italia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, più volte medaglia d'oro e detentrice del record mondiale nei 100 metri, raccontata nel docufilm "Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo". Il film, distribuito da Adler Entertainment e prodotto da Giffoni Innovation Hub e Blackbox Multimedia, è realizzato in collaborazione con Autostrade per l'Italia ed è stato proiettato nel Salone d'Onore di Casa Italia Milano Cortina 2026 in Triennale Milano, nell'ambito del panel “Rinascere attraverso lo sport”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 'Ambra Sabatini a un metro del traguardo', arriva docufilm dell'atleta Ambra Sabatini al The Space di Novoli per il docufilm che racconta la sua storia “Ambra: a un metro dal traguardo”, migliaia di studenti al cinema Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Storie che restano Ambra Sabatini racconta la sua avventura alla Triennale, tra sport, cadute e nuovi inizi; Ambra: a un metro dal traguardo: tra cinema, formazione e sensibilizzazione civica; Gucci: Game Over, la serie Sky sarà la risposta italiana ad House of Gucci? Regia affidata a Muccino; Caorle ospita gli Azzurri Marcell Jacobs,Patta,Melluzzo, Faggin e tanti altri 13 settembre. 'Ambra Sabatini a un metro del traguardo', arriva docufilm dell'atletaRoma, 16 feb. (Adnkronos) - Cadere, rialzarsi e ricominciare a vivere grazie allo sport, alla determinazione e alla volontà di non arrendersi mai. È ... iltempo.it Ambra: a un metro dal traguardo: tra cinema, formazione e sensibilizzazione civica«Non voglio essere ricordata solo per le medaglie, ma per il messaggio che porto: tutti possono rialzarsi, sempre. La vita non finisce mai a un metro dal ... superando.it Dalle piste di atletica all’incidente stradale che le ha cambiato la vita, fino alla medaglia d’oro paralimpica a Tokyo 2020: è il vissuto di Ambra Sabatini raccontato nel docufilm “Ambra: a un metro dal traguardo” che nel dicembre scorso, in occasione della Gior - facebook.com facebook