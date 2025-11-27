Firenze, 27 novembre 2025 – Una ragazza, una moto, un incidente. Ma anche lo sport, l’atletica, la vittoria, le medaglie d’oro, il record mondiale. È la storia di Ambra Sabatini, 22enne grossetana, che è in tour nei cinema italiani con il documentario “A un metro dal traguardo”, il film che segue la sua storia alle Paralimpiadi di Parigi dello scorso anno. Venerdì 28 Ambra Sabatini arriva anche a Firenze, al The Space Cinema di Novoli alle 18,30 per un saluto con il pubblico prima della proiezione del film, e poi alle 20 al Portico di via Capo di Mondo. Un saluto che è anche un esempio, perché Sabatini si infortuna dopo un incidente in moto nel 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ambra Sabatini al The Space di Novoli per il docufilm che racconta la sua storia