Ambra Sabatini al The Space di Novoli per il docufilm che racconta la sua storia
Firenze, 27 novembre 2025 – Una ragazza, una moto, un incidente. Ma anche lo sport, l’atletica, la vittoria, le medaglie d’oro, il record mondiale. È la storia di Ambra Sabatini, 22enne grossetana, che è in tour nei cinema italiani con il documentario “A un metro dal traguardo”, il film che segue la sua storia alle Paralimpiadi di Parigi dello scorso anno. Venerdì 28 Ambra Sabatini arriva anche a Firenze, al The Space Cinema di Novoli alle 18,30 per un saluto con il pubblico prima della proiezione del film, e poi alle 20 al Portico di via Capo di Mondo. Un saluto che è anche un esempio, perché Sabatini si infortuna dopo un incidente in moto nel 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#inaltreparole L'intervista ad Ambra Sabatini: "Io fortunata, un vigile del fuoco mi salvò la vita dopo l'incidente" - facebook.com Vai su Facebook
Cose belle: il 1° dicembre Ambra Sabatini, medaglia d'oro agli ultimi mondiali di atletica paralimpica in India, sarà a Casacinema, a Napoli, per presentare il documentario Ambra Sabatini - A un metro dal traguardo. La proiezione inizierà alle 20. Vi lascio il link Vai su X
Ambra Sabatini al The Space di Novoli per il docufilm che racconta la sua storia - Ma anche lo sport, l’atletica, la vittoria, le medaglie d’oro, il record mondiale. Lo riporta msn.com
The Space Cinema: Ambra Sabatini incontra il pubblico prima del docufilm dedicato alla sua vita - Prosegue al The Space Cinema Grosseto la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana. Scrive grossetonotizie.com
La forza di Ambra Sabatini “A un metro dal traguardo“ - Una corsa verso la rinascita dopo il terribile incidente, esempi che fanno bene. Si legge su lanazione.it