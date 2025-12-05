Ambra | a un metro dal traguardo migliaia di studenti al cinema

Il 3 dicembre, in coincidenza con la Giornata Mondiale della Disabilità, migliaia di studenti hanno riempito le sale cinematografiche italiane per assistere alla proiezione di Ambra: a un metro dal traguardo. Più di 14.000 presenze registrate, con un’altissima partecipazione da parte degli istituti secondari. Il film, incentrato sulla vicenda personale e sportiva di Ambra Sabatini, atleta paralimpica, ha catalizzato l’interesse delle scuole grazie a una proposta distribuita capillarmente sul territorio nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

