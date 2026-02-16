Amaroni Calabria | archivi rivelano il potenziale inesplorato della miniera di Piano di Pirara dal 1968
Nel comune di Amaroni, in Calabria, i documenti ritrovati mostrano che la miniera di Piano di Pirara potrebbe avere un potenziale ancora tutto da scoprire, risalente al 1968. La scoperta di questi archivi, nascosti tra vecchi faldoni, rivela dettagli sconosciuti sulla produzione e le risorse della miniera. A distanza di molti anni, si apre una nuova finestra sulla storia del sito minerario, che potrebbe cambiare le prospettive di sviluppo locale.
Amaroni riscopre un tesoro nascosto: i documenti inediti sulla miniera di Piano di Pirara. Amaroni, un piccolo comune calabrese nel cuore della Presila catanzarese, è al centro di una sorprendente riscoperta storica. Documenti inediti, risalenti al 1968, relativi al giacimento di quarzo e feldspato di Piano di Pirara sono stati recuperati dall’Archeoclub d’Italia, aprendo nuove prospettive sulla storia industriale e geologica del territorio e offrendo un’inattesa chiave di lettura per il suo futuro. Un archivio dimenticato e un sollecito del 1968. L’operazione di recupero, condotta dall’Archeoclub d’Italia A.🔗 Leggi su Ameve.eu
