David Juve | per Spalletti è un calciatore dal potenziale indiscusso ma non può essere sicuro della titolarità per questo motivo! Il retroscena

David Juve, talento canadese sotto la guida di Spalletti, mostra grandi potenzialità ma non può ancora garantirsi la titolarità. La Redazione di JuventusNews24 svela un retroscena sulla gestione del calciatore, evidenziando come il tecnico richieda maggiore continuità in allenamento per valorizzare al massimo le sue capacità e consolidare il suo ruolo in squadra.

David Juve; il quotidiano analizza la gestione del canadese da parte del tecnico, che chiede più continuità in allenamento nonostante le potenzialità. Il gol del 2-0 segnato contro il  Pafos  ha sicuramente alleggerito la pressione sulle spalle di  Jonathan David, ma non ha ancora cancellato del tutto i punti interrogativi che aleggiano sulla sua gestione tecnica. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di  Tuttosport, il rapporto tra l’attaccante canadese e  Luciano Spalletti  vive di un equilibrio sottile, basato su una stima di fondo ma anche su pretese molto alte da parte dell’allenatore toscano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

