Riscatto laurea nati dal 1968 al 1975 | a chi conviene con le nuove regole di pensione? 

Chi è nato tra il 1968 e il 1975 e si avvicina alla pensione potrebbe beneficiare delle nuove regole sul riscatto laurea. Con i recenti aggiornamenti normativi, questa soluzione può rappresentare un'opportunità per migliorare la posizione pensionistica, anche se il quadro è in evoluzione. Scopriamo insieme se e come il riscatto laurea può fare al caso tuo in vista del pensionamento.

A chi conviene il riscatto della laurea con le nuove regole di pensione? Premettendo che il governo ha già fatto qualche piccolo passo indietro, gli interessati sono soprattutto i nati tra il 1968 e il 1975, ovvero i contribuenti che avranno raggiunto l’età di 62 anni tra il 2030 e il 2037. Sono quegli gli anni in cui si avrebbero i maggiori effetti della stretta, qualora passasse l’emendamento presentato il 16 dicembre scorso al disegno di legge di Bilancio 2026. È bene distinguere, quindi, quali sono gli effetti sulla pensione anticipata di soli contributi da quella contributiva, ovvero l’uscita a 64 anni di età per chi avesse contributi versati solo a partire dal 1° gennaio 1996 e procedesse con il riscatto della laurea alle condizioni agevolate del decreto 4 del 2019. 🔗 Leggi su Lettera43.it

