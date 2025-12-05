IA ricercatori scoprono che controlla anche i nostri geni
Ricercatori europei sviluppano un’IA in grado di inventare nuovi enhancer per l’espressione genica in cellule sane nei topi L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://bari.corriere.it/notizie/cronaca/25_novembre_17/bari-i-ricercatori-dell-istituti-de-bellis-di-castellana-scoprono-terapia-per-il-carcinoma-colorettale-lo-studio-e-durato-3-anni-69472a8c-a38e-4a56-b6fd-e953bed01xlk.shtml - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo modello IA controlla il computer meglio di OpenAI e Anthropic, a un decimo dei costi - Mind2Web, distanziando di oltre 20 punti OpenAI e di quasi 30 Anthropic nel controllo autonomo dei computer L'ap ... Lo riporta msn.com