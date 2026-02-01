Di nuovo disordini nel carcere minorile | Servono riposte immediate e concrete

Nuovi disordini si sono verificati nel carcere minorile dell’Aquila. Il sindacato Fsa Cnpp chiede risposte immediate e concrete, mentre le autorità cercano di gestire la situazione che si ripete ancora una volta.

Dopo essersi rifiutati di rientrare nelle proprie celle di pernottamento i detenuti hanno danneggiato suppellettili, denuncia il sindacato di categoria Fsa Cnpp. Di nuovo disordini nel carcere minorile dell’Aquila. A riferirlo è il sindacato di categoria Fsa Cnpp. “Un episodio ignobile e inaccettabile” commenta il sindacato di categoria della polizia penitenziaria condannando fermamente quanto accaduto ed esprimendo solidarietà al personale impiegato in servizio. “Il promotore dei disordini é stato immediatamente trasferito e la situazione, grazie all’encomiabile operato dei poliziotti penitenziari, é rientrata senza aver registrato feriti.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Carcere Minori Italia

Un altro episodio di violenza si è verificato presso il carcere minorile dell’Aquila, dove un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Entriamo nel carcere minorile di Catanzaro Calabria

Ultime notizie su Carcere Minori Italia

Argomenti discussi: Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Siria, una crisi che non è mai finita; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Perché il Minnesota può fare poco o nulla contro Trump o le violenze dell'Ice e degli altri agenti anti-immigrazione.

Libertà e democrazia nel nuovo disordine globale: il documento politico del PLDServe mirare all’obiettivo di ristabilire un ordine mondiale basato sul libero commercio, sul diritto internazionale e sulla pace. ilriformista.it

Il nuovo ordine mondiale e possibili evoluzioni. L’analisi di ZecchiniIn questi anni vi è un gran dire sulla nascita di un nuovo ordine mondiale alla luce dell’evoluzione nel comportamento delle maggiori potenze sulla scena mondiale. In realtà, vi è poco di ordine nel l ... formiche.net

NBA sbarca in Europa. Servono fino a 1 miliardo di dollari per entrare nel nuovo campionato. https://loom.ly/fc618ts - facebook.com facebook

POLIMEDICA CHIEDE INCONTRO URGENTE AL NUOVO DIRETTORE GENERALE ASP DE FILIPPIS: “SERVONO RISPOSTE IMMEDIATE SU CONTRATTI E AGENDE CUP” x.com