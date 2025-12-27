Violenza sessuale e atti persecutori sulla ex compagna | in manette un ventenne
Ennesimo caso di violenza sulle donne. Un uomo si è presentato davanti all’abitazione dove la ex compagna lavorava come badante e accudiva due anziani. L’ha costretta ad aprire la porta dell’appartamento. Le ha strappato di mano il telefono e ha visto chat con altri uomini. A quel punto l'uomo le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
