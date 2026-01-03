Violenza sessuale e atti persecutori | un uomo arrestato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Meldola hanno eseguito controlli mirati che hanno portato all’arresto di un uomo e alla denuncia di quattro persone. L’intervento, svolto con il supporto dei nuclei operativi e delle stazioni di Forlimpopoli e Santa Sofia, si inserisce in attività di prevenzione e repressione di reati legati alla violenza sessuale e agli atti persecutori.

Un arresto e quattro denunce, questo il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai Carabinieri della compagnia di Meldola, con l'impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle stazioni dipendenti di Forlimpopoli e Santa Sofia.

Violenza sessuale e atti persecutori sull’ex compagna: arrestato un uomo di 20 anni - Si è presentato davanti all’abitazione dove la ex compagna lavorava come badante e accudiva due anziani. milanotoday.it

Violenza sessuale e lesioni a Campobasso, 50enne arrestato dopo aver fatto vivere un incubo a una coetanea - Un 50enne di Campobasso è stato arrestato per atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di una coetanea. virgilio.it

