Altamura-Casalmaggiore 3-2 | Evola esalta i punti conquistati Beccari sottolinea le potenzialità della squadra

Evola ha festeggiato i tre punti ottenuti nella partita tra Altamura e Casalmaggiore, dopo aver segnato il gol decisivo al 90°. La sfida si è conclusa 3-2, con il giocatore che ha festeggiato a lungo il suo primo goal stagionale. Beccari invece ha messo in evidenza le qualità del gruppo, sottolineando come la squadra abbia mostrato tanta grinta e potenzialità durante l'incontro. Le squadre di coach Cuello si sono affrontate con grande intensità, regalando ai tifosi una partita emozionante fino all’ultimo minuto.

Le formazioni di coach Cuello si sono affrontate con determinazione in una partita avvincente, culminata in un risultato che si rivela fondamentale per entrambe le squadre. La sfida si è distinta per l'intensità e la qualità del gioco, mostrando un equilibrio che si è spostato più volte nel corso dei set, grazie anche a prestazioni di alto livello delle protagoniste. La gara ha avuto un avvio lento, con le squadre che si sono studiate attentamente, con il primo set che si è concluso con un risultato stretto, a favore delle padrone di casa di Altamura. Un primo parziale caratterizzato da numerosi scambi e da una difesa solida, con le punte di diamante che hanno iniziato a emergere nel corso degli scambi.