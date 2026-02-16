Imola-Italia 2-3 | Foresi sottolinea il punto decisivo Regoni esalta il gioco di squadra

Imola-Italia 2-3: Foresi ha evidenziato il momento chiave della partita, mentre Regoni ha elogiato l’unità tra i compagni. Le due squadre hanno dato vita a una partita intensa, con passaggi veloci e contenuti di grande energia. I giocatori hanno mostrato volontà di vincere, creando azioni spettacolari davanti al pubblico presente.

In una sfida caratterizzata da forte intensità e determinazione, le forze in campo si sono affrontate con superiore concentrazione e strategia, portando a risultati che testimoniano il livello di preparazione e compattezza di entrambe le compagini. L'incontro si è sviluppato attraverso cinque emozionanti set, in cui i dettagli tecnici e le capacità difensive sono stati determinanti per definire il corso della partita. Nel primo set, le ragazze di casa hanno preso subito il comando, grazie a un aumento della qualità in fase di ricezione e copertura. L'8-5 si è consolidato con azioni rapide e precise, favorendo un incremento progressivo del vantaggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

