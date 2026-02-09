Il Tenaglia Abruzzo Altino Volley batte il Club Italia al tie-break in una partita piena di emozioni. Nonostante le difficoltà, i padroni di casa riescono a tenere testa agli avversari e a portare a casa la vittoria. Ingratta si distingue come protagonista con una prestazione decisiva, mentre Cichello evidenzia la crescita del team rispetto alle partite precedenti. La sfida si è giocata fino all’ultimo punto, dimostrando quanto questa squadra abbia voglia di migliorare e di lottare.

Una sfida competitiva e combattuta ha visto Tenaglia Abruzzo Altino Volley imporsi sul Club Italia al tie-break, confermando carattere e capacità di reagire in situazione di svantaggio. La gara ha esibito equilibrio tra bordate offensive e soluzioni difensive, con il forcing finale di Altino che ha saputo approfittare dei momenti decisivi per chiudere al quinto set. La formazione di casa si è portata avanti con autorità nei primi due parziali, chiudendoli rispettivamente 25-19 e 25-17. L’inerzia si è spostata nel terzo e nel quarto set, dove il Club Italia è riuscito a riaprire la contesa, imponendosi 25-19 e 25-22. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Altino-Club Italia 3-2: Ingratta esalta la vittoria, Cichello sottolinea la crescita della squadra

Le interviste di Calabro evidenziano la competenza dei suoi giocatori e rendono omaggio a Fiorillo, sottolineando la sua professionalità.

