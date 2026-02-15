Alta Velocità Fuschini FI | Attivazione raddoppio Cancello–Frasso Telesino è passo decisivo per S
Fuschini di Forza Italia ha annunciato che l’attivazione del raddoppio ferroviario tra Cancello e Frasso Telesino rappresenta un passo importante per migliorare le connessioni nel Sannio. La nuova tratta, lunga circa 20 chilometri, permette di aumentare la frequenza dei treni e ridurre i tempi di viaggio tra Napoli e Benevento. Questa novità coinvolge anche le aziende locali, che potranno sfruttare collegamenti più veloci con il capoluogo campano.
Il Sannio si connette all'Alta Velocità: attivo il raddoppio ferroviario Cancello-Frasso Telesino. Un importante passo avanti per la rete ferroviaria del Sud Italia è stato compiuto con l'attivazione del raddoppio della tratta Cancello-Frasso Telesino, in Campania. L'intervento, parte del progetto dell'Alta Velocità Napoli-Bari, mira a migliorare la connettività e a ridurre i tempi di percorrenza per le comunità locali e l'intero Mezzogiorno. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalle istituzioni locali, che vedono in questo un volano per lo sviluppo economico e sociale del territorio.
Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato che è stato attivato il raddoppio della tratta AvAc Na-Ba tra Cancello e Frasso Telesino.
