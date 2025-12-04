Alluvione 2023 via libera a 367 interventi urgenti | sul piatto 131 milioni di euro
FIRENZE – La macchina della ricostruzione ingrana una marcia più alta. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, in veste di Commissario straordinario, ha firmato oggi l’ordinanza decisiva. Il provvedimento sblocca 367 interventi di manutenzione straordinaria legati all’alluvione del novembre 2023. Sul piatto ci sono circa 131 milioni di euro. Una cifra importante, anche se lontana dalle aspettative iniziali. “È un importo nettamente inferiore al miliardo richiesto al governo”, ha ammesso Giani durante il punto stampa con il sottosegretario Dika e il direttore Massini. Tuttavia, queste risorse bastano per partire subito con le opere strategiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Approfondisci con queste news
Riccione. Scuole Fontanelle e Mimosa: via libera ai lavori di ripristino nei locali danneggiati dall'alluvione del 2023 - facebook.com Vai su Facebook
Alluvione novembre 2023, via libera a 367 interventi per 131 milioni - Saranno 367 gli interventi di manutenzione straordinaria e riduzione del rischio residuo collegati all’alluvione del novembre 2023 che potranno essere ... gonews.it scrive
Alluvione 2023, stanziati 131 milioni per oltre 367 interventi - TOSCANA: Firmata l'ordinanza per dare avvio ai primi interventi su argini, ponti e corsi d'acqua. Secondo toscanamedianews.it
Alluvione 2023, Giani firma ordinanza per 367 interventi - Saranno 367 gli interventi di ripristino in Toscana per i danni provocati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, finanziati con i 131 milioni stanziati dal gov ... Da msn.com
Alluvione 2023, il presidente Giani firma l’ordinanza da 131 milioni per 367 interventi - Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha fatto il punto sullo stato di attuazione degli interventi per l'alluvione del 2023 ... Segnala intoscana.it
Lavori e cantieri post alluvione. A gennaio ecco via Macerato - Nel piano di Casalfiumanese relativo ai lavori di ripristino post alluvione di maggio 2023 mancava all’appello soltanto via Macerato. Segnala msn.com
Scuole Fontanelle e Mimosa a Riccione: via alla manutenzione dei locali danneggiati dall’alluvione del 2023 - A gennaio partiranno i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei locali delle scuole Fontanelle e Mimosa a Riccione, danneggiati dagli ... Segnala chiamamicitta.it