Alluvione 2023 via libera a 367 interventi urgenti | sul piatto 131 milioni di euro

FIRENZE – La macchina della ricostruzione ingrana una marcia più alta. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, in veste di Commissario straordinario, ha firmato oggi l’ordinanza decisiva. Il provvedimento sblocca 367 interventi di manutenzione straordinaria legati all’alluvione del novembre 2023. Sul piatto ci sono circa 131 milioni di euro. Una cifra importante, anche se lontana dalle aspettative iniziali. “È un importo nettamente inferiore al miliardo richiesto al governo”, ha ammesso Giani durante il punto stampa con il sottosegretario Dika e il direttore Massini. Tuttavia, queste risorse bastano per partire subito con le opere strategiche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it