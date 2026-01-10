Post alluvione rinasce il palazzetto dello sport ‘Giorgio Gadoni’ ristrutturato dopo i danni causati a maggio 2023

Dopo i danni causati dall’alluvione di maggio 2023, il palazzetto dello sport “Giorgio Gadoni” di Sant’Agata sul Santerno ha subito una completa ristrutturazione. Ora, riaperto alla comunità, rappresenta nuovamente un punto di incontro per attività sportive, sociali e di aggregazione. La ripresa testimonia l’impegno della comunità e delle istituzioni nel ripristinare spazi essenziali per il territorio.

Dopo i danni subiti a causa dell’alluvione di maggio 2023 era stato costretto a chiudere. Oggi, il palazzetto dello sport “Giorgio Gadoni” di Sant’Agata sul Santerno, nel ravennate, riapre le porte alla comunità, tornando a essere uno spazio di sport, inclusione e socialità.L’intervento ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

