Allungo La tripla di Vildoza lancia la Virtus

Luca Vildoza ha deciso il risultato della partita tra Virtus Bologna e APU Udine, segnando una tripla decisiva negli ultimi secondi. La Virtus, che fino a quel momento aveva faticato a mantenere il vantaggio, ha trovato nel suo playmaker il canale per chiudere il match con un punteggio di 90-86. La giocata ha acceso il pubblico presente al PalaDozza, mentre i giocatori di Udine si sono dovuti arrendere di fronte alla freddezza del numero 13.

VIRTUS 90 APU UDINE 86 OLIDATA: Vildoza 13, Edwards 22, Jallow 13, Akele 6, Diouf 15; Hackett 2, Morgan 9, Smailagic, Alston Junior 3, Niang 7, Ferrari, Accorsi ne. All. Ivanovic. OLD WILD WEST UDINE: Christon 16, Alibegovic 14, Ikangi 3, Bendzius 21, Mekowulu 15; Zoriks 1, Spencer 6, Calzavara 7, Da Ros, Dawkins 3, Pavan ne, Mizerniuk ne. All. Vertemati. Arbitri: Lo Guzzo, Dori, Nicolini. Note: parziali 31-15, 54-49, 71-65. Tiri da due: Virtus 2133; Udine 1531. Tiri da tre: 924; 1328. Tiri liberi: 2124; 1723. Rimbalzi: 32; 30. Una tripla di Luca Vildoza in un finale punto a punto regala alla Virtus Olidata, vittoria e primato solitario in classifica staccando Brescia adesso a -2 e con il vantaggio negli scontri diretti a favore dei bolognesi.