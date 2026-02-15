La Virtus si impone su Udine e prende il primato | decisiva la tripla finale di Vildoza

La Virtus Olidata ha vinto contro Udine grazie a una tripla di Vildoza negli ultimi secondi, conquistando così il primo posto in classifica. La partita si è giocata all’Arena di Bologna e ha visto entrambe le squadre lottare fino alla fine. Vildoza ha deciso il risultato con un tiro preciso che ha fatto esplodere il pubblico.

Bologna, 15 febbraio 2026 - Vittoria e primato in classifica per la Virtus Olidata, che all'Arena supera 90-86 una coriacea Udine. Un successo che unito alla sconfitta di ieri di Brescia vale il primato solitario in classifica per la truppa di Dusko Ivanovic, avanti +2 e con il vantaggio nello scontro diretto con la Germani. La vittoria con Udine è stata però tutt'altro che facile e scontata, con la Virtus avanti anche sul +20, 39-19 ma con Udine capace di impattare al 37' sul 78-78. Proprio nel finale una tripla di Vildoza ha regalato ai bianconeri vittoria e primato. Adesso testa alla Coppa Italia che per la Virtus inizia giovedì a Torino con i quarti con Napoli.