Eurolega che Virtus! La tripla di Vildoza esalta Bologna e manda in crisi Monaco

La Virtus Bologna torna a vincere in Eurolega dopo due sconfitte consecutive. Gli emiliani battono Monaco 84-82 in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. La tripla di Vildoza, decisiva nel finale, dà il colpo di scena e porta i bolognesi al successo davanti ai tifosi. La squadra di Scariolo dimostra carattere e determinazione, ribaltando una situazione difficile e mantenendo viva la speranza di avanzare nella competizione.

Impresa della Virtus, che con una grande prestazione di squadra sbanca la Salle Gaston Medecin e batte il Monaco 84-82. La gran prova sui due lati del campo degli uomini di Ivanovic trova riscontro nelle statistiche. 1025 da 3, 2033 da 2, 18 assist e battaglia a rimbalzo vinta 36-29. Decisiva una tripla di un ottimo Vildoza, che chiude a quota 13 punti. Ottimi anche Alston (19), Morgan (15) e Akele (11). Bologna si rialza dopo 2 ko di fila in Eurolega e coglie la tredicesima vittoria in 25 gare e si rilancia in chiave play-in. Il Monaco, che ha anche problemi fuori dal campo, si ferma per la terza volta consecutiva.

