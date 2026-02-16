All' ospedale Moscati il primo intervento di isterectomia robotica totalmente transvaginale

Un intervento mai eseguito prima in Italia: un'isterectomia robotica totalmente transvaginale con tecnica vNOTES, senza alcuna incisione sull'addome Un intervento mai eseguito prima in Italia proietta l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino tra i centri di riferimento nazionali della chirurgia ginecologica mini-invasiva. La settimana scorsa, nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, è stata effettuata per la prima volta nel nostro Paese un’isterectomia robotica totalmente transvaginale con tecnica vNOTES, senza alcuna incisione sull’addome. A eseguire la procedura è stata l’équipe guidata da Mario Ardovino, che ha utilizzato il sistema robotico Da Vinci Xi, tra i più evoluti e diffusi al mondo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

