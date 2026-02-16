All' ospedale Moscati il primo intervento di isterectomia robotica totalmente transvaginale
Un intervento mai eseguito prima in Italia: un'isterectomia robotica totalmente transvaginale con tecnica vNOTES, senza alcuna incisione sull'addome Un intervento mai eseguito prima in Italia proietta l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino tra i centri di riferimento nazionali della chirurgia ginecologica mini-invasiva. La settimana scorsa, nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, è stata effettuata per la prima volta nel nostro Paese un’isterectomia robotica totalmente transvaginale con tecnica vNOTES, senza alcuna incisione sull’addome. A eseguire la procedura è stata l’équipe guidata da Mario Ardovino, che ha utilizzato il sistema robotico Da Vinci Xi, tra i più evoluti e diffusi al mondo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Intervento ad alto rischio all'ospedale "Moscati", il cuore di un 57enne continua a battere
Cistectomia radicale robotica, primo intervento a Parma
All’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è stato eseguito per la prima volta un intervento di cistectomia radicale con tecnica robotica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Avellino, sit in all'Ospedale Moscati: «Non trasportiamo pacchi ma persone»Venti di tempesta a Contrada Amoretta. Atteso per lunedì mattina un presidio davanti ai cancelli dell'Azienda ospedaliera. Una protesta, appunto, per esprimere il malcontento di ... ilmattino.it
Protesta operatori sanitari Stir, Cisal: l’Azienda Ospedaliera Moscati assuma i lavoratoriL’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, sembra non voler ascoltare le rivendicazioni inoltrate dal Sindacato e dal personale dipendente di una società privata che opera all’interno de ... corriereirpinia.it
