Cistectomia radicale robotica primo intervento a Parma
All’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è stato eseguito per la prima volta un intervento di cistectomia radicale con tecnica robotica. Questo risultato rappresenta un'importante conquista per la sanità locale, frutto di competenze specialistiche avanzate e di investimenti in tecnologia. L’adozione di questa metodologia migliora le possibilità di cura e garantisce livelli elevati di sicurezza e precisione nel trattamento.
