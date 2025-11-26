Vento forte in Toscana | allerta gialla da stasera raffiche fino a 80 chilometri orari

Firenzepost.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo fa sapare sui social il presidente della Regione Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

vento forte in toscana allerta gialla da stasera raffiche fino a 80 chilometri orari

© Firenzepost.it - Vento forte in Toscana: allerta gialla da stasera, raffiche fino a 80 chilometri orari

Altri contenuti sullo stesso argomento

vento forte toscana allertaArriva il vento forte, allerta meteo sulla Toscana centrale - L’allerta gialla scatta dalle 20 di mercoledì e resta in vigore per tutta la giornata di giovedì, possibili raffiche a 80 all’ora sui rilievi e fino a 70 sulla costa ... Lo riporta lanazione.it

vento forte toscana allertaVento forte, allerta gialla per la Toscana centrale - Un'allerta gialla è stata emessa dalla sala operativa per vento forte sulla Toscana centrale dalle 20 di oggi per tutta la giornata di domani giovedì 27 novembre. Come scrive msn.com

vento forte toscana allertaVento forte, allerta meteo sulla Toscana centrale - TOSCANA: La sala operativa della protezione civile regionale ha diramato un codice giallo. toscanamedianews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vento Forte Toscana Allerta