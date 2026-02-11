Raffiche di vento attese punte oltre gli 80 km h | scatta l' allerta arancione per il crinale

Questa mattina, le previsioni parlano di raffiche di vento che superano gli 80 kmh sulla Romagna. La Protezione civile ha già aperto l’allerta arancione per il crinale e quella gialla per le zone collinari. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Si annuncia un giovedì particolarmente ventoso sulla Romagna, in particolar modo sull'entroterra. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo, arancione per il crinale e gialla per il settore collinare. Sono previsti, si legge nell'avviso, “venti forti (50-61 chilometri orari) da.🔗 Leggi su Forlitoday.it

È stata emessa un’allerta meteo gialla in Lombardia, con raffiche di vento fino a 100 kmh previste nel Lario e nelle Prealpi occidentali.

L’Emilia Romagna si prepara a affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse.

Burrasca di San Valentino, allerta maltempo in sei regioni per temporali intensi e vento forteAllerta meteo gialla in diverse regioni italiane per piogge intense, venti forti e rischio criticità idrogeologiche mercoledì 11 febbraio. blitzquotidiano.it

Meteo, Burrasca di Vento e Mareggiate: in arrivo raffiche ad oltre 100 km/h e Onde fino a 6 metriL'Italia sta per essere interessata da vera e propria burrasca: nelle prossime ore e almeno fino a Venerdì 13 Febbraio intensi venti di Maestrale (e Ponente) spazzeranno il nostro Paese, specialmente ... ilmeteo.it

Da stasera vento dai quadranti meridionali in aumento, nella notte raffiche fino a 50-60 km/h sul ponente. Giovedì il picco: previste mareggiate anche intense da sud/sud-ovest con periodo fino a 9-11 secondi. Attenuazione da venerdì, ma al mattino possibili a - facebook.com facebook