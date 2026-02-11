Raffiche di vento attese punte oltre gli 80 km h | scatta l' allerta arancione per il crinale
Questa mattina, le previsioni parlano di raffiche di vento che superano gli 80 kmh sulla Romagna. La Protezione civile ha già aperto l’allerta arancione per il crinale e quella gialla per le zone collinari. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.
Si annuncia un giovedì particolarmente ventoso sulla Romagna, in particolar modo sull'entroterra. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo, arancione per il crinale e gialla per il settore collinare. Sono previsti, si legge nell'avviso, “venti forti (50-61 chilometri orari) da.🔗 Leggi su Forlitoday.it
