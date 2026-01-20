Nasello surgelato il prodotto ritirato da tutti i super | Rischio corpi estranei

È stato avviato un richiamo di un lotto di Filetti di Nasello Atlantico surgelati a marchio Despar, a causa del rischio di presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni. L’azienda ha deciso di rimuovere immediatamente il prodotto dai supermercati per garantire la sicurezza dei consumatori. Si consiglia di verificare le confezioni e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

Scatta il ritiro dai supermercati di un lotto di Filetti di Nasello Atlantico surgelati a marchio Despar: l’allarme è dovuto alla possibile presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni e l’azienda, in via precauzionale, ha disposto l’immediata rimozione del prodotto dagli scaffali. Il provvedimento riguarda esclusivamente un lotto specifico e i consumatori che lo avessero già acquistato sono invitati a non consumarlo e a riportarlo nel punto vendita. La segnalazione è stata diffusa dalla stessa Despar attraverso un avviso ufficiale rivolto ai clienti. Il prodotto interessato è la confezione da 800 grammi di Filetti di Nasello Atlantico surgelati, realizzati dal produttore Mar Cabo – Produtos Congelados, Lda, identificato dal marchio PT R 0291 01 P CE. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

