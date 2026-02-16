Allerta meteo scuole chiuse martedì 17 febbraio | stop alle lezioni in diversi comuni

Il forte peggioramento delle condizioni atmosferiche ha spinto le autorità a chiudere le scuole nel cosentino martedì 17 febbraio. La decisione è stata presa per proteggere studenti e insegnanti dalle possibili conseguenze delle forti nevicate e delle raffiche di vento previste. In alcuni comuni, le lezioni sono sospese anche a causa di strade impraticabili o pericolose. La lista dei comuni interessati si aggiorna continuamente.

Domani, 17 febbraio, le scuole rimangono chiuse nel cosentino per l'allerta meteo. L'elenco è in aggiornamento. Consultate i siti internet comunali. I sindaci confermano: "scuole chiuse".