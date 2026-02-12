Allerta meteo scuole chiuse venerdì 13 febbraio | stop alle lezioni in diversi comuni ELENCO IN AGGIORNAMENTO

La Protezione Civile ha annunciato l’allerta meteo arancione per tutta la fascia tirrenica della Calabria. Venerdì 13 febbraio molte scuole resteranno chiuse, mentre i sindaci decidono se sospendere le lezioni per motivi di sicurezza. La decisione riguarda diversi comuni, in attesa di aggiornamenti sull’andamento del maltempo.

La Protezione Civile ha confermato l'allerta meteo arancione per l'intera fascia tirrenica della Calabria nella giornata di venerdì 13 febbraio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Allerta Meteo

Per giovedì 22 gennaio, diverse amministrazioni comunali hanno disposto la chiusura delle scuole a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Allerta Meteo

Argomenti discussi: Allerta meteo scuole chiuse giovedì 12 febbraio: stop alle lezioni a Palermo, Reggio Calabria e non solo. ELENCO AGGIORNATO; ALLERTA METEO: domani a Mondovì scuole chiuse per neve; Allerta meteo per forte vento, scuole chiuse a Palermo; Allerta arancione, ordinanza del sindaco. Domani scuole chiuse a Milazzo. Le avvertenze per i cittadini.

Maltempo, allerta meteo arancione per temporali e scuole chiuse domani 13 febbraio: le regioni a rischioContinua l'ondata di maltempo sull’Italia e per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio, la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo ... fanpage.it

Allerta arancione sul Tirreno: scuole chiuse anche domani 13 febbraio in provincia di Cosenza | ELENCORestano chiuse anche domani le scuole in provincia di Cosenza ed in alcuni Comuni del resto della Calabria per via dell'allerta meteo arancione: venti occidentali di burrasca con raffiche fino a 100 k ... quicosenza.it

Allerta meteo arancione per temporali e scuole chiuse domani 13 febbraio - facebook.com facebook

Prolungata l’allerta meteo in Toscana, quali sono i comuni coinvolti x.com