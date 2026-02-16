Allerta Meteo in Calabria e Sicilia | nuovo violento ciclone in arrivo tra lunedì e martedì Attenzio

Un forte ciclone atlantico si sta avvicinando a Calabria e Sicilia, causando l’attuale allerta meteo nella regione. Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole e di mettere in atto misure di sicurezza. Il maltempo porterà venti molto intensi, mareggiate e possibili allagamenti, mettendo in allerta le popolazioni locali.

Calabria e Sicilia in Allerta Ciclone: Scuole Chiuse e Preparazione all’Impatto. Un violento ciclone atlantico si dirige con forza su Calabria e Sicilia, portando con sé venti di tempesta, mareggiate e un elevato rischio di alluvioni. Le scuole sono già chiuse in diversi comuni calabresi e la situazione è destinata a peggiorare tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con un brusco calo delle temperature e nevicate a quote più basse. L’allerta è massima, soprattutto nelle zone già duramente colpite dalle recenti esondazioni. La Situazione in Calabria: Cosentino Particolarmente a Rischio. La Calabria tirrenica, in particolare l’area del Cosentino, è al centro delle preoccupazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo il passaggio del ciclone Harry, Calabria e Sicilia si preparano ad affrontare un nuovo ciclone, Ulrike.

Aggiornamenti sul maltempo di oggi, lunedì 19 gennaio, con l’arrivo del

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.