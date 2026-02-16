Allerta Meteo in Calabria e Sicilia | nuovo violento ciclone in arrivo tra lunedì e martedì Attenzio
Un forte ciclone atlantico si sta avvicinando a Calabria e Sicilia, causando l’attuale allerta meteo nella regione. Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole e di mettere in atto misure di sicurezza. Il maltempo porterà venti molto intensi, mareggiate e possibili allagamenti, mettendo in allerta le popolazioni locali.
Calabria e Sicilia in Allerta Ciclone: Scuole Chiuse e Preparazione all’Impatto. Un violento ciclone atlantico si dirige con forza su Calabria e Sicilia, portando con sé venti di tempesta, mareggiate e un elevato rischio di alluvioni. Le scuole sono già chiuse in diversi comuni calabresi e la situazione è destinata a peggiorare tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con un brusco calo delle temperature e nevicate a quote più basse. L’allerta è massima, soprattutto nelle zone già duramente colpite dalle recenti esondazioni. La Situazione in Calabria: Cosentino Particolarmente a Rischio. La Calabria tirrenica, in particolare l’area del Cosentino, è al centro delle preoccupazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Nuovo ciclone Ulrike in arrivo su Calabria e Sicilia già colpite da Harry, scatta l'allerta meteo sul Tirreno
Dopo il passaggio del ciclone Harry, Calabria e Sicilia si preparano ad affrontare un nuovo ciclone, Ulrike.
Maltempo, oggi allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria per l’arrivo del “ciclone Harry”: scuole chiuse
Aggiornamenti sul maltempo di oggi, lunedì 19 gennaio, con l’arrivo delLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Allerta meteo livello ARANCIONE - CHIUSURA SCUOLE e provvedimenti finalizzati alla tutela della pubblica incolumità; Maltempo, oggi allerta arancione in Sicilia e Calabria per l'arrivo di un nuovo ciclone; Allerta meteo scuole chiuse venerdì 13 febbraio: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO; In arrivo nuova ondata di maltempo sulla Calabria, allerta gialla con piogge e venti di burrasca.
Allerta Meteo, anche lunedì scuole chiuse in molti comuni della Calabria | ELENCO LIVEUna nuova e intensa ondata di maltempo è in arrivo sull’Italia per domani, lunedì 16 febbraio, con effetti che si protrarranno anche nella giornata di martedì 17. Un nuovo impulso ciclonico di origine ... strettoweb.com
Allerta Meteo in Calabria e Sicilia: nuovo violento ciclone in arrivo tra lunedì e martedì. Attenzione a forte vento e mareggiate, ancora scuole chiuseUna nuova e violenta ondata di maltempo si appresta a colpire duramente il Sud Italia, mettendo in stato di massima allerta la Calabria e la Sicilia. Un profondo ciclone di origine atlantica punterà d ... strettoweb.com
Scuole chiuse per maltempo in Calabria e allerta meteo gialla per temporali domani 16 febbraio: le zone a rischio x.com
Allerta meteo Umbria: codice giallo per rischio idrogeologico e vento forte facebook