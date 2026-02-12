Dopo il passaggio del ciclone Harry, Calabria e Sicilia si preparano ad affrontare un nuovo ciclone, Ulrike. Le regioni già colpite dai venti e dalle mareggiate di Harry ora devono fare i conti con un’allerta meteo che si fa più intensa sul Tirreno. Le previsioni parlano di onde alte fino a 7 metri, e le autorità invitano alla massima prudenza.

Dopo Harry, il Sud Italia si prepara all'arrivo di un nuovo ciclone chiamato Ulrike. La tempesta investirà principalmente Calabria e Sicilia, con la Protezione Civile che ha diramato l'allerta arancione sull'intero versante tirrenico. A partire da giovedì 12 febbraio sono previsti venti forti, mareggiate con onde alte fino a sette metri e forti piogge. Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole in una trentina di Comuni. Allerta meteo in Calabria, dove colpirà il ciclone Ulrike Scuole chiuse in diversi Comuni della Calabria Maltempo in Sicilia, pioggia e venti forti in arrivo Quanto durerà il ciclone Ulrike Allerta meteo in Calabria, dove colpirà il ciclone Ulrike In Calabria la giornata si è aperta con abbondanti rovesci in diverse zone.

© Virgilio.it - Nuovo ciclone Ulrike in arrivo su Calabria e Sicilia già colpite da Harry, scatta l'allerta meteo sul Tirreno

Aggiornamenti sul maltempo di oggi, lunedì 19 gennaio, con l’arrivo del

Oggi, lunedì 19 gennaio, l’Italia meridionale e le isole sono interessate dall’arrivo del “ciclone Harry”, che ha determinato un’allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria.

Argomenti discussi: Calabria già nella morsa del ciclone Ulrike: raffiche fino a 100 km/h nell’Area dello Stretto · ilreggino.it; Calabria, in arrivo il ciclone Ulrike: venti fino a 140 km/h e onde di 6 metri; Il nuovo ciclone si chiama Ulrike: domani allerta arancione nel Vibonese, previsti nubifragi e venti di tempesta · ilvibonese.it; Ciclone Ulrike in arrivo in Calabria, ecco le misure urgenti adottate a Reggio dal Comune.

Calabria, in arrivo il ciclone Ulrike: venti fino a 140 km/h e onde di 6 metriUn nuovo ciclone atlantico è pronto a colpire la Calabria tra mercoledì e giovedì, portando nubifragi, temporali intensi, raffiche di tempesta e mareggiate violente. ilmessaggero.it

Il nuovo ciclone si chiama Ulrike: domani allerta arancione nel Vibonese, previsti nubifragi e venti di tempestaSu tutte le coste Tirreniche sono attese violente mareggiate con onde che potranno superare i 6 metri. Previsti picchi di pioggia oltre i 150 mm e raffiche superiori ai 100 km/h ... ilvibonese.it

