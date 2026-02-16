Allerta maltempo Italia le previsioni per i prossimi giorni | le regioni interessate

Due ciclonici provenienti dall’Atlantico stanno portando pioggia e vento forte in Italia, causando disagi nelle zone settentrionali e centrali. Le allerte meteo sono già scattate, e molte città sono alle prese con allagamenti e alberi caduti. Le previsioni indicano che questa condizione durerà almeno fino a metà settimana.

Un'intensa fase di maltempo è pronta a interessare l'Italia con il passaggio di due distinti cicloni nord-atlantici. Piogge diffuse, venti molto forti, nevicate e mareggiate segneranno gran parte della settimana, intervallate solo da brevi pause più stabili. Gli esperti l'hanno già ribattezzata la bufera di Carnevale. Secondo le previsioni di 3BMeteo, una tregua più concreta potrebbe arrivare soltanto nel fine settimana. Tra lunedì 16 febbraio e martedì 17 febbraio il primo ciclone investirà la Penisola in modo diretto. Dopo un temporaneo miglioramento, una seconda perturbazione è attesa in transito tra giovedì 19 febbraio e venerdì 20 febbraio, riportando condizioni di diffuso maltempo su molte regioni.