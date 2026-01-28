Piogge eccezionali e allarme mareggiate Maltempo Italia massima allerta | le regioni interessate

Le previsioni meteo annunciano due settimane di piogge intense e mareggiate che colpiranno molte regioni italiane. Le autorità hanno già lanciato l’allarme, e le squadre di protezione civile sono in allerta per affrontare le possibili emergenze. Le piogge stanno già creando disagi, con strade allagate e allarmi in alcune zone. La situazione resta critica e si aspetta che il maltempo si intensifichi nelle prossime ore.

Un lungo periodo di maltempo si prepara a investire l'Europa, con due settimane di piogge eccezionali attese non solo sull'Italia ma su gran parte del continente. Le previsioni delineano uno scenario complesso e persistente, destinato a condizionare in modo significativo il tempo dei prossimi giorni. Alla base di questa fase perturbata c'è un meccanismo atmosferico di vasta scala, capace di collegare aree molto lontane tra loro e di convogliare enormi quantità di umidità verso il bacino del Mediterraneo. Il fenomeno responsabile di questa situazione è il cosiddetto "fiume atmosferico", un vero e proprio nastro trasportatore di vapore acqueo che risulterà attivo dall'Oceano Atlantico fino al Mediterraneo.

